Cagliari, settimana dura per Nicola: in due salteranno la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il Cagliari è tornato ieri in campo, dopo la sconfitta subita contro il Bologna, per preparare la trasferta all'Olimpico contro la Lazio. L'appuntamento è lunedì 4 novembre alle 20:45. Dall'infermeria, riporta il Corriere dello Sport, non c'è alcuna novita: Jankto e Kingstone, entrambi alle prese con problemi muscolari, ha continuato a lavorare a parte e con molta probabilità non partiranno per la Capitale. Il resto della squadra è stato diviso in due gruppi: seduta defaticante per chi ha giocato e partitella per gli altri. Rispetto alla partita con i felsinei, Nicola recupererà Makoumbou, che ha scontato la squalifica, e Pavoletti dopo il lungo stop causato da un infortunio al piede.

