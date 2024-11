SONDAGGIO - Como - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

SONDAGGIO - Cinquina Lazio contro il Como. Prima Castellanos, poi Pedro. E dopo il gol di Mazzitelli, biancocelesti 'a valanga': Patric, ancora il Taty e infine Tchaouna. Una prestazione convincente, un risultato netto che consente ai biancocelesti di salire a quota 19, superare la Juve e raggiungere Atalanta e Fiorentina al terzo posto. Voti altissimi per l'intera squadra di Baroni, a partire dal Taty, autore di una doppietta. Senza dimenticare Pedro, che continua a segnare con regolarità appena viene mandato in campo. E ora tocca a voi decretare il migliore in campo: CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO.

