Como, Fabregas è una furia: "Castellanos non può vincere di testa contro Dossena!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato della sconfitta dei suoi contro la Lazio anche ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni:

“Loro sono una grandissima squadra, però siamo mancati nei duelli uno contro uno. Piccoli dettagli su cui loro sono più bravi, lo sappiamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo andati anche al gol, la terza rete ha fatto male ma anche lì abbiamo creato delle occasioni che a questo livello devono portare necessariamente alla marcatura".

"Facciamo senz’altro i complimenti a loro, ma fino al 3-1 dobbiamo analizzare la partita per bene, dobbiamo essere umili, imparare e continuare a crescere. Il Taty Castellanos non può vincere il duello di testa contro Dossena, Audero deve far meglio, deve urlare, farsi sentire. Non siamo stati maturi, intelligenti e forse aggressivi. È stato questo quello che mi ha amareggiato di più".

TORNA ALLA HOMEPAGE