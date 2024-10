Baroni a Dazn: "Voglio una Lazio che emozioni". Poi scherza sul terzo posto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni è intervenuto anche ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria della sua Lazio in casa del Como. Ecco le sue parole: "Classifica? Non vedo bene senza occhiali, sai (ride, ndr). Siamo contenti, la squadra è lì, attraverso delle ottime prestazioni, un bel gioco, sta lavorando forte cercando di creare un’identità forte. La nostra ambizione passa attraverso il lavoro, solo quello può portarci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

"Oggi squadra con personalità, sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Nel primo tempo, l’abbiamo resa noi un po’ più semplice. Devo solo fare i complimenti alla squadra".

"I giocatori vanno sostenuti, dandogli delle opportunità, dandogli fiducia. C’era qualche giocatore in campo non in perfetta condizioni, qualche assenze. Queste partite si riaprono, ho visto molte gare del Como, sapevo che era una squadra complicata da affrontare. L’abbiamo fatto nella maniera giusta, sono contento per i ragazzi perché sono loro i principali artefici".

"Avere delle qualità importanti, un nome importante… può diventare limitativo se non si dà il 100%. So che la squadra è forte, però deve lavorare, voglio una squadra che dia emozione. Se giochi con questo sentimento, poi diventa visibile. Tocco sempre questo tasto con loro. Facciamo un lavoro meraviglioso, non vedo perché non si debba dare tutto quel che si ha".

"Io esulto con loro, così come mi incavolo con loro. Mi fa piacere, si viaggia tanto, si gioca tanto, per me è importante, quando si ha poco tempo di lavoro, l’aspetto mentale. L’esultanza era anche per condividere la felicità con tutti loro":

"Condoglianze alla famiglia di Flavio, non è stato molto fortunato nella vita e ora ci ha lasciato. Era un tifoso che spesso stava con la squadra, voglio dedicargli la vittoria".