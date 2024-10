Lazio, Baroni ha una squadra camaleontica: scelte tra turnover ed emergenza

RASSEGNA STAMPA - È una Lazio camaleontica quella che è riuscito a plasmare mister Baroni. Non esistono ruoli o schemi fissi, esistono tante Lazio. Tutte valide e interscambiabili, soprattutto quando ci sono tante gare. Baroni non vuole dogmi, ha l'obiettivo di valorizzare tutti. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Hellas Verona non ha mai schierato la stessa squadra per due partite di fila, neppure prima della partenza delle Coppe. Un po' per le assenze, un po' per convinzione. Infatti solo tre volte, da inizio stagione, si è vista la stessa Lazio. Baroni ha scelto lo stesso undici contro Verona, Torino ed Empoli, mentre contro il Como ci sarà la decima trasformazione in tredici gare. Sarà un mix tra Lazio di coppa e di campionato. Dia partità dalla panchina, Tavares giocherà ancora e accanto a Guendouzi in ballottaggio Vecino con Dele-Bashiru. Quello che conta è non perdere mai l'identità, anche se Baroni vuole adattarsi in base all'avversario. Il tecnico sceglie il vestito della Lazio cucendolo in base a quello degli avversari, ma tutto parte dal gol e così la Lazio resta se stessa cambiando.