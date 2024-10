DA BAFFO TROVI TUTTO AL TOP: DALLA CARNE AI PRIMI! OMAGGIO PER CHI VA A NOME DE LALAZIOSIAMONOI.IT

Da Baffo - La qualità della carne, la qualità della carne da "Da Baffo": un'esperienza culinaria senza pari

Se siete alla ricerca di una carne cotta alla perfezione, tenera e saporita come mai avete provato prima, "Da Baffo" è il luogo giusto per voi. Questo ristorante è ormai un punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale italiana, con un'attenzione particolare alla qualità e alla preparazione della carne. E, per chi vuole assaporare il meglio, ora è disponibile anche la straordinaria Mooi Mooi, una pregiata carne di vacca olandese dalla marezzatura perfetta, che si scioglie in bocca più della celebre carne Kobe. Chi si presenta a nome di Lalaziosiamonoi.it avrà inoltre un omaggio speciale per rendere la serata ancora più indimenticabile. Scorri la fotogallery sul fondo della news!

Ma "Da Baffo" non è solo carne: qui troverete un menù che soddisfa tutti i palati. Dagli antipasti ricchi e variegati – con un antipasto da 10 portate che vi lascerà senza parole – ai primi piatti fatti in casa che ricordano i sapori genuini della tradizione. E, naturalmente, i secondi, dove la carne alla brace è protagonista assoluta, con bistecche succulente e grigliate miste che esaltano ogni taglio e ogni sapore.

Ogni piatto è preparato con estrema cura e passione, per far risaltare al massimo la qualità degli ingredienti. La brace qui è un'arte, e lo si sente ad ogni boccone: dalla cottura perfetta alla presentazione, tutto è pensato per far vivere un'esperienza culinaria indimenticabile. Che si tratti di una cena romantica o di una serata tra amici, "Da Baffo" è la scelta ideale per chi vuole gustare una cucina genuina, saporita e appagante.

Dove trovarci

Siamo in Via dei Fulvi, 8, facilmente raggiungibili grazie alla Metro A, fermata Porta Furba. Il nostro staff vi aspetta per regalarvi una serata all'insegna del gusto e della tradizione.

Prenota il tuo tavolo

Chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +39 329 626 1635 per riservare il tuo posto.

Scopri di più

Sito internet: www.bisteccheriadabaffo.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/bisteccheriadabafforoma

Speciale per gli amici di Lalaziosiamonoi.it

Chi si presenta a nome di Lalaziosiamonoi.it avrà un omaggio speciale per rendere la serata ancora più indimenticabile.

Vieni a scoprire il mondo di Da Baffo, dove la passione per la carne si trasforma in arte culinaria. Vi aspettiamo! Scorri la fotogallery sul fondo della news!