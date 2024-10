CLASSIFICA - La Lazio supera la Juve e raggiunge Fiorentina e Atalanta. E l'Inter...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince nettamente contro il Como, ottiene i tre punti e arriva a quota 19 in classifica. La squadra di Baroni raggiunge in questo modo sia l'Atalanta, uscita vittoriosa dalla partita contro il Monza, che la Fiorentina, che s'è affermata sul Genoa grazie al gol di Gosens. L'Inter - attualmente seconda in classifica - è solamente a due lunghezze di distanza (21). I biancocelesti, col 'bottino' di oggi, superano anche la Juventus, fermata dal Parma 2-2 nella giornata di ieri. Rimane a quota 14 il Milan, sconfitto dal Napoli nel big match della decima giornata di Serie A.

