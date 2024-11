Como, Mazzitelli: "La Lazio era partita con poche aspettative ma..."

Nel post partita di Como - Lazio, anche Luca Mazzitelli, autore del gol per i padroni di casa, ha parlato in conferenza stampa:

"Con il gol ci eravamo ravvicinati. Abbiamo avuto più occasioni, loro hanno avuto paura ma abbiamo mancato qualche occasioni nitide. Loro sono hanno saputo far gol alle prime occasioni. Non siamo stati bravi in quello. Con queste squadre devi far gol. Il risultato è stato troppo largo, non siamo contenti ma tra 3 giorni c'è una nuova partita.

La Lazio è una squadra fisica, di gamba. Si è visto anche stasera. Quando siamo rimasti in dieci potevamo essere messi meglio ma fino al 3-1 ce la siamo giocata. Alla fine è stato brutto aver preso due gol da evitare.

Come si allena la concretezza? Facendo esercitazioni in allenamento. Lì sono centimetri, attimi, diciamo che sono cose che si possono allenare ma la partita è diversa. Dobbiamo solo continuare a creare occasioni e realizzarle.

La Lazio è la squadra della mia città. La Lazio mi piace, era partita con poche aspettative cambiando un gruppo storico ma Baroni ha preso questa chance. Il tecnico ha fatto grandi stagioni in passato e per me è una squadra con caratteristiche europee e moderne, farà bene se continua con questa mentalità".