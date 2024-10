Lazio, Vecino a LSC: "Siamo tutti coinvolti dal mister. Ora dobbiamo..."

La Lazio vince per 5-1 sul campo del Como. La squadra allenata da Marco Baroni si impone giocando una partita entusiasmante all’insegna dell’aggressività. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Vecino ha commentato la prestazione dei biancocelesti: "La squadra vive in un clima positivo, si sentono tutti coinvolti dal mister. Ora dobbiamo continuare a divertirci così per arrivare ad altri risultati. Sapevamo che il Taty era forte sotto porta e segnare è una grande iniezione di fiducia per chi fa l'attaccante come lui."