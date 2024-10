Lazio, Tavares si unisce alla festa: il messaggio social del portoghese - FOTO

Una serata di luci e ombre per Nuno Tavares ancora protagonista anche nella vittoria della Lazio sul Como. Il portoghese ha infatti servito l'ottavo assist della sua stagione, in 10 gare di campionato, salvo poi aver dovuto lasciare il campo causa espulsione non senza polemiche per le decisioni di Pairetto in corso d'opera. Tavares ha comunque festeggiato sui social il successo con un post.