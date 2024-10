Lazio, Nuno Tavares espulso: salta la sfida dell'Olimpico contro il Cagliari

Brutte notizie in casa Lazio in vista della prossima gara della squadra di Baroni. Nel secondo tempo della sfida contro il Como Nuno Tavares, dopo aver servito l'assist a Pedro per la seconda rete, è stato espulso per somma di ammonizioni. Una decisione che lascia alcune perplessità, soprattutto per quanto riguarda la prima ammonizione, ma che di fatto esclude il portoghese dalla gara dell'Olimpico contro il Cagliari in programma lunedì 4 novembre alle 20.45.