Como, Mazzitelli si lecca le ferite: "Risultato pesante, ma..."

Mazzitelli - autore dell'unico gol siglato dal Como contro la Lazio - è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match: "Non è andata come volevamo, risultato pesante, è un bene che giochiamo tra tre giorni così possiamo subito andare a recuperare punti. Oggi potevamo fare meglio, dobbiamo subito rimetterci a lavorare per proseguire la strada che avevamo intrapreso e che stava dando buoni risultati".

"Nel secondo tempo ci siamo messi apposto, sul 2-1 abbiamo avuto una buona occasione, anche sul 3-1. Anche in altre partite abbiamo fatto vedere grandi cose e poi per qualche dettaglio non siamo riusciti a portare a casa quello che avremmo dovuto. Felice per questo gol che mi fa bene, mi dispiace tanto per la sconfitta però".

