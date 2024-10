Calciomercato Lazio | Er Faina: "Maldini obiettivo per gennaio!"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra le sorprese di questo inizio di stagione, nonché una delle poche note liete del Monza, c'è senza ombra di dubbio Daniel Maldini. Figlio d'arte e reduce dall'esordio con la Nazionale italiana, il trequartista era già in estate finito nel mirino di molti club di Serie A, tra cui anche la Lazio. Il club biancoceleste, a caccia di un giovane da poter inserire in lista per rinforzare il centrocampo, aveva messo nel mirino il classe 2001, rimasto poi in terra brianzola. A distanza di mesi, però, questo interesse non sembrerebbe esser sfumato e anzi, secondo quanto scrive Damiano Er Faina sul proprio profilo X, potrebbe anche riprendere quota in vista del mercato di gennaio: "Lazio idea Daniel Maldini per gennaio".