Lazio, Castellanos a Sky: "Partita difficile, ma lavoriamo tanto per..."

Una doppietta per scacciare il terrore del blocco da gol. A poco più di un mese dall'ultima rete, al Sinigaglia di Como, il Tay Castellanos ha portato la Lazio alla vittoria con una grande doppietta. Dopo il triplice fischio, l'attaccant intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la vittoria: "Sappiamo che giocavamo contro una squadra che gioca bene, dobbiamo continuare così. Sono contento per Tchoauna, lavoriamo tantissimo per fare bene. La squadra sta giocando bene".