Lazio, Felipe Anderson e quell'ultimo regalo prima dell'addio: domenica l'occasione

RASSEGNA STAMPA - Un ultimo regalo primo dall'addio. Questa è la richiesta che la Lazio fa a Felipe Anderson. Un'ultima gioia prima di abbracciarlo, salutarlo e lasciarlo partire a malincuore per il Palmeiras. Quella di domenica sarà per il numero 7 l'ultima grande sfida della sua avventura capitolina, a San Siro contro l'Inter la squadra biancoceleste vuole uscire con almeno un punto e per faro dovrà affidarsi alla bestia nera dei nerazzurri. Proprio 'Pipe' negli anni ha dimostrato di aver un certo feeling con il gol quando gioca contro i meneghini. Sono otto, come riporta Il Corriere della Sera, le reti segnate in totale ed è proprio alla Scala del Calcio che nel 2014 regalò la sua prima strepitosa prestazione, realizzando una doppietta. Raramente davanti l'Inter, Felipe si è tirato indietro, neanche quando l'addio - come in questo caso - sembrava ormai cosa fatta. Era maggio 2018 quando la Lazio affrontò all'Olimpico la squadra di Spalletti per giocarsi l'accesso in Champions League. Anderson scese in campo con la consapevolezza che quella competizione non l'avrebbe giocata, eppure seminò il panico nella retroguardia avversaria, trovando anche la splendida rete del momentaneo 2-1. Alla fine non bastò. L'Inter pareggiò i conti con Icardi e nel finale si portò avanti con Vecino, rovinando la serata d'addio di Felipe. Oggi, però, il brasiliano spera che le cose possano andare diversamente. Tornato nella Capitale si è regalato la possibilità di riprovarci, nella speranza che questa volta potrà salutare il suo popolo con un grande sorriso.