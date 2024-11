Lazio e quello strano rapporto con gli assist: sparito quello di...

La Lazio vince a Como e agguanta il terzo posto in classifica. Un 5-1 rotondo e importante per la squadra di Baroni con una curiosità statistica che sembra un dejavu. Vi abbiamo raccontato in questi giorni della scelta della Lega di Serie A di non assegnare e poi attribuire l'assist a Nuno Tavares in occasione del gol di Noslin contro il Genoa. Ora la situazione si è ripetuta con Boulaye Dia. L'africano, infatti, non si è visto assegnare il passaggio vincente per la rete di Patirc che è valso il momentaneo 1-3. Nonostante la deviazione sia evidente, per ora non è stato considerato assist. Chissà se come successo nelle ore successive al match con il Genoa ci saranno novità.