Lazio, Gasperini 'consiglia' Tudor: "Difesa a tre e uomo su uomo, ora si vince così!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il fatto che Igor Tudor, nuovo allenatore della Lazio da marzo, abbia studiato da Gasperini è evidente. Il tecnico croato ha preso da lui non lo lo schema tattico con cui schiera in campo i suoi ragazzi, ma anche quell'aggressività uomo su uomo che ha sempre contraddistinto l'Atalanta, fresca dell'Europa League. Proprio dopo il triplice fischio contro la squadra di Xabi Alonso, in seguito ai festeggiamenti, il tecnico bergamasco ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prendendo le difese della sua idea di calcio e smentendo tutti coloro che la criticavano:

"Una decina di anni fa c'era una diceria per la quale chi giocava a tre non poteva vincere. Piano piano è cambiato tutto. Negli anni '90 il calcio olandese era uno dei pochissimi che giocava a tre, il resto è un mix di mentalità italiana anche. In Italia ricordo il Mondiale del 1982, quando un giocatore importante giocava di schiena faceva fatica e questo valeva anche per Maradona e Zico. Il mio adattamento è stato: invece di correre laterale, correvi in avanti. Poi mi hanno etichettato come allenatore che gioca uno contro uno, ma l'ho sempre fatto nella mia carriera. È chiaro che con l'Atalanta in Europa ho avuto più visibilità e attestati dei miei colleghi. Klopp e Guardiola giocano così, ma non solo: il Chelsea di Tuchel giocava a 3 e dopo averci affrontati con il PSG lui mi fece tanti complimenti. Anche Xabi Alonso e il Real giocano così. Mi sono preso qualche critica in questi anni, ma comunque il gioco è valso la candela. Non conta il modulo, ma come lo interpreti".