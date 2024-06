Calciomercato Lazio | Marcos Antonio verso il Flamengo: i dettagli

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lavori in corso, anche in uscita. La Lazio ha salutato Kamada, Felipe Anderson e Luis Alberto, un risparmio importante a livello di ingaggi, non sono previste altre cessioni di titolari al momento, anche se non esistono più incedibili a fronte di offerte considerate irrinunciabili. Così, per esempio, Guendouzi viene considerato un perno della nuova Lazio, ma se dovessero arrivare proposte da 30-35 milioni di euro, verrebbero prese in considerazione. Però ci sono diversi giocatori che non rientrano nel nuovo progetto di Baroni e che sono sul mercato. Uno di questi è Marcos Antonio, reduce da un anno complicato al Paok, con diversi problemi fisici a frenarne il rendimento. Il brasiliano però ha estimatori in patria, soprattutto il Flamengo che da qualche giorno ha allacciato contatti con la Lazio e l’entourage del calciatore.

DETTAGLI - Il club di Rio sta cercando l’intesa definitiva sia con gli agenti di Marcos Antonio che con la Lazio. Il giocatore a Roma guadagna poco meno di un milione di euro, chiede qualcosa in più per sbarcare al Flamengo, ma la sensazione è che un accordo possa essere trovato a breve. Mentre tra Flamengo e Lazio la partita è più aperta, anche se l’intenzione di tutte le parti è quella di trovare la quadratura del cerchio. Il Flamengo propone un prestito con diritto di riscatto, la Lazio vorrebbe ottenere 6-6,5 milioni dalla cessione dell’ex Shakhtar e chiede l’obbligo di riscatto affinché si possa chiudere subito. Si tratta, ma non è escluso che la Lazio possa alla fine concedere il diritto di riscatto, anche per assecondare la voglia del calciatore di andare a giocare con regolarità, per giunta in uno dei club più importanti del Sud America. Lazio e Flamengo lavorano a un’intesa, Marcos Antonio può essere il prossimo a salutare Formello.

