Italia, le voci dei protagonisti: le analisi di Barella, Chiesa, Bastoni e Calafori

AGGIORNAMENTO ORE 23.25 - Ai microfoni della Rai, poi, è arrivata anche l'analisi di Calafiori: "Una bellissima rezione, la squadra ha reagito benissimo, mi è piaciuta molto la prestazione. Gol in avvio? È stato tanto veloce, non ci ho pensato minimamente, sapevo che ci saremmo dimostrati superiori se avessimo iniziato a giocare come sapevamo. Mitaj? A questi livelli bisogna essere sempre attenti, è andata bene e sicuramente non succederà più. Un’emozione indescrivibile, non ci vogliamo fermare qui".

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Sono giunte, poi, le parole di Alessandro Bastoni: “Gol? È stato veramente importante ai fini del risultato, con 50 mila tifosi loro era facile andare in down, siamo stati bravi a reagire subito. Cosa abbiamo pensato dopo la rete in avvio? Sono cose che purtroppo capitano, l’importante è riprendere in mano la partita. Anche alla fine abbiamo visto che può succedere di tutto se abbassi un po’ la tensione, dobbiamo essere più cinici. Ritrovare compagni dell’Inter? È stato bello, però quando si è dalla parte opposta non ci sono amici, l’ho salutato alla fine della partita. Era decisivo vincere per noi questa sera. Spagna? Sappiamo i loro punti forti, ci concentreremo sui loro difetti”.

Ai microfoni della Rai - a una manciata dal triplice fischio della sfida tra Italia e Albania - sono giunte le parole dei protagonisti. Prima l'analisi di Barella, poi quella di Chiesa. Ecco le parole del centrocampista dell'Inter: “Ero un po' stanco, sicuramente hanno pesato i giorni in cui ero stato fermo, però ci tenevo tanto. In questa settimana, in cui sono stato fermo, tutti mi hanno fatto sentire comunque importante. Sputerò sangue per questi ragazzi, per questo staff, per questa maglia. meritavamo di fare più gol, il calcio è così. Quando lasci la partita con un gol di scarto, può succedere di tutto. Ci godiamo questa vittoria. Spagna? Questo lo decide il mister, sicuramente sarò disponibile. Mi hanno aspettato, io darò tutto”.

Ecco, subito dopo, le dichiarazioni di Chiesa: “La partenza è stata un po’ shock, però poi c’è stata una bella reazione. Abbiamo fatto quello che voleva il mister, ciò che prepariamo in allenamento. Dobbiamo essere più cinici davanti al portiere, le occasioni le abbiamo avute. Avremmo potuto concedere un 2-2 che ci sarebbe andato stretto. Ho preso una botta alla schiena, però tutto bene. Sulla fascia è dove ho lavorato tutta la settimana. Spalletti mi aveva chiesto disponibilità, gli ho detto: ‘Mister, dove vuoi. Basta che gioco’”.

