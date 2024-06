Mellone: "La Lazio è di noi tifosi. La rabbia è dovuta alla disillusione"

Il popolo laziale è sceso in piazza ieri per far sentire la propria voce e manifestare, pacificamente, il proprio dissenso verso l'operato della società. All'indomani del corteo, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Angelo Mellone per dire la sua sul momento: "Mi sono avvicinato alla manifestazione di ieri sempre in un’ottica ottimistica. Il significato profondo della manifestazione di ieri, non sono solo i 10 mila di ieri, sono sicuro che questi tifosi rappresentino il 95% della tifoseria. Anche chi ieri non è riuscito ad esserci e chi non va spesso alle manifestazioni, sente un profondissimo disagio, deve far riflettere la dirigenza visto che al vertice c’è una persona intelligente. Sono certo che quel sentimento di rabbia sia dovuto ad una forte disillusione".

"La Lazio è di tutti noi tifosi. Spero che chi di dovere elabori e sedimenti ciò che è accaduto ieri: i tifosi non sono più in grado di poter sognare. La dimensione della Lazio dovrebbe essere quella di una squadra che si qualifichi quasi sempre in Champions. Io vorrei capire dalla dirigenza quale sia la visione che hanno per la Lazio, quale sia la dimensione di questa squadra, quale sia il progetto previsto per questa squadra".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE