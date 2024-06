TOP&FLOP - Italia - Albania 2-1: Barella è ovunque, Mitaj in difficoltà

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Buona la prima per l’Italia. Inizia col brivido e finisce col sorriso l’esordio a Euro2024 contro l’Albania. La rete dopo 26 secondi di Bajrami aveva spaventato gli azzurri, che in un quarto d’ora hanno rimontato grazie ai gol di Bastoni e Barella. Tre punti in cassaforte e occhi sulla prossima: c’è la Spagna. Di seguito i top e flop della gara.

TOP

Federico Chiesa

È una spina nel fianco dell’Albania. Punta sempre Mitaj e lo salta continuamente, servendo spesso ottimi palloni agli attaccanti azzurri. Dopo le prestazioni incolore in amichevole, è tornato in versione ‘estate 2021’.

Nicolò Barella

Il suo rientro è fondamentale. In mezzo al campo, di fianco a Jorginho, è ovunque: avanti e indietro, smista in orizzontale e copre ogni spazio del campo. Poi, quando serve, si fa trovare pronto per bucare Strakosha al volo e per portare in vantaggio l’Italia.

Riccardo Calafiori

Fase difensiva perfetta e sempre a testa alta palla al piede. È un muro su cui rimbalza sempre Broja, che a metà secondo tempo deve uscire stremato. Pericoloso anche di testa su calcio d’angolo. Nel primo tempo è decisivo nel far saltare il piano difensivo degli albanesi.

FLOP

Jorginho

L’unico meno brillante della formazione di Spalletti. Spesso in ritardo e poco preciso in appoggio. In affanno quando deve controllare il pallone in situazioni pericolose. Molto meglio i suoi compagni di reparto.

Armando Broja

È sempre chiuso nella morsa della difesa italiana. Calafiori e Bastoni lo controllano alla grande, concedendogli pochissimi palloni giocabili. Lotta e sbraccia, ma senza essere mai pericoloso.

Mario Mitaj

Se Chiesa è uno dei ‘top’, lui è per forza uno dei ‘flop’. Raramente riesce a fermare l’esterno azzurro andando spesso in grande difficoltà. Malissimo nel primo tempo, in crescita nel secondo.