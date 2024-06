Nigeria | Osimhen perde la testa, furioso col Ct: "Ho gli screen, pubblico tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durissimo scontro tra il Ct della Nigeria e Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli ha perso la testa e non ha usato mezzi termini per rispondere alle critiche di Finidi George che nei giorni precedenti aveva affermato: "Non posso pregare Victor di giocare per la Nigeria. Sembra che scelga le partite che vuole giocare, quando in realtà potrebbe giocarne anche altre".

Il calciatore non ha digerito le sue parole e in diretta sul suo profilo Instagram, furioso come non mai, ha replicato: "Non lascerò che il mio nome esca dalla tua bocca. Ho gli screenshot, pubblicherò tutto". Poi, prima che la situazione potesse degenerare, un collaboratore della selezione è entrato in camera sua e gli ha sequestrato il telefono.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE