Lazio - Genoa, Sarri a Mediaset: "Sento sempre parlare di crisi ma in una settimana..."

La Lazio approda ai quarti di finale di Coppa Italia grazie a una bella prestazione contro il Genoa e soprattutto alla rete di Guendouzi che ha di fatto deciso la gara. Al termine della sfida dell'Olimpico ecco le parole del tecnico Maurizio Sarri ai microfoni di Mediaset: “Io ho rivisto la gara contro il Cagliari e la squadra ha fatt una buona gara, ma ha avuto la responsabilità di non averla chiusa, come stasera. Poi magari uno guarda la classifica e pensa che con il Cagliari sia facile ma prima di arrivare all'Olimpico la squadra di Ranieri aveva perso solo contro la Juventus nelle ultime sei gare. Io sono a Roma da tre anni e da tre anni siamo in crisi, però abbiamo vinto tre partite in una settimana. Stasera il palleggio è stato più intenso ma la respoanbilità di non aver chiuso la partita è la stessa di sabato".

GUENDOUZI - “Guendouzi? Ragazzo di grande energia e perosnalità, uno a cui piacciono le sfide. In questo momento è in ottime condizioni fisiche e mentali, già in Premier mi aveva impressionato per questa energia straripante”.

VECINO - “Vecino? Non c’è niente da chiarire, vicenda di spogliatoio neanche tra le più clamorose ma la società, d’accordo con me, ha deciso per questa soluzione. Ne riparleremo tra qualche giorno, per ora la situazione è questa”.

DIFESA - “Dietro sulla linea difensiva siamo stati bravi viste anche le assenze. Abbiamo finito la gara con Marusic come difensore centrale per la prima volta in tre anni. Dell’atteggiamento della difesa sono molto contento ma anche di quello della squadra".

FELIPE ANDERSON - “Penso che costante non lo è mai stato. L’anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. Croce e delizia, ora siamo nel periodo della croce. Contratto? Lui è un ragazzo estremamente sensibile ma non credo lo sia in questi aspetti materiali. Non lo so, conoscendolo direi di no”.