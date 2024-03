Lazio, Giannichedda e la situazione della Juve: "Ora tutti sanno che..."

La Lazio al termine della sosta per le nazionali affronterà la Juventus per due volte consecutive. Tra campionato e Coppa Italia le due formazioni si daranno battaglia davanti a una posta in palio altissima. I bianconeri, così come i bianocelesti, non vengono da un periodo sereno, motivo per cui il risultato è più in bilico che mai. Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, il doppio ex Giuliano Giannichedda ha parlato così della condizione della rosa di Allegri:

"Questa situazione dipende dalla forma dei giocatori. Prima erano tutti al 100%. Poi quando perdi due centrocampisti su tre come McKennie e Rabiot e Vlahovic è altalenante puoi andare in fatica. La Juventus per fare bene deve avere tutti gli undici effettivi al massimo. Ora sanno anche gli avversari che contro la Juventus possono giocarsela".