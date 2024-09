Lazio, giudice sportivo: ammenda e quattro biancocelesti ammoniti

TUTTOmercatoWEB.com

Il giudice sportivo, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega, ha reso note le sue decisioni in merito alla terza giornata di Serie A. A proposito della Lazio, impegnata sabato all'Olimpico col Milan, il giudice ha confermato quattro ammonizioni e condannato il club al pagamento di un'ammenda. Tra i biancocelesti, i sanzionati sono: Patric 'per proteste nei confronti degli ufficiali di gara', Guendouzi, Rovella e Zaccagni 'per comportamento scorretto nei confronti di un avversario'. La multa alla società invece, dal valore di 4.000 euro 'per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e alcune bottigliette di plastica'.

