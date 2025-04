Lazio, la casa torni dolce: per la Champions serve sfatare il tabù Olimpico

Battere il Parma diventa imperativo, per la classifica certo, perché a cinque giornate dalla fine e in piena corsa per la Champions ogni occasione va sfruttata, ma anche per abbattere il tabù Olimpico che ormai sta diventando una maledizione. Perché è vero che con il Bodo/Glimt la Lazio ha vinto, ma è stato un successo amaro, culminato poi con la dilaniante lotteria dei rigori che ha premiato i norvegesi. In campionato, invece, il successo in casa manca da quasi tre mesi, da Lazio-Monza del 9 febbraio, un’eternità. Il 5-1 contro l’allora squadra di Bocchetti è l’ultimo sussulto interno della Lazio che poi all’Olimpico ha infilato quattro pareggi consecutivi contro Napoli, Udinese, Torino e Roma. Da inizio febbraio a oggi, la Lazio ha vinto solo in trasferta, battendo Milan, Atalanta e Genoa.

Tornare a vincere in casa diventa quindi fondamentale per alimentare le ambizioni Champions. In generale, il rendimento casalingo della Lazio di Baroni è deficitario, o almeno lo è diventato da novembre a oggi. Nelle ultime dieci gare disputate all’Olimpico, infatti, sono solo due i successi, quelli contro Monza appunto e Bologna datato ormai 24 novembre, poi sei pareggi e due sconfitte contro Inter e Fiorentina, con una media di 1.2 punti a partita, quasi da retrocessione. Per ritrovare una striscia così povera di vittorie bisogna tornare alla stagione 1990/1991, quando la Lazio mise insieme solo due successi nelle prime dieci in casa e poi ottenne la terza vittoria all’undicesimo tentativo interno. Peggio era andato l’anno precedente, quello del ritorno in Serie A, con due successi nelle prime tredici gare interne. Nell’era Lotito, però, mai la Lazio aveva vinto meno di tre partite in un striscia interna di dieci sfide. E pensare che l’avvio della Lazio all’Olimpico era stato folgorante, con sette vittorie e un pari nelle prime otto. Poi la frenata, piuttosto brusca. Lunedì, contro il Parma, riprendere a vincere diventa quindi imprescindibile. Per la classifica e anche per i tifosi che aspettano da mesi una soddisfazione tra le mura (non più) amiche.

