Ex Lazio, Parolo risponde agli attacchi dei tifosi della Roma: "Tifavo Liverpool così come..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Parolo è finito nel mirino dei tifosi giallorossi per delle dichiarazioni rilasciate, nelle scorse settimane, a un'emittente svizzera per spiegare la rivalità tra Roma e Lazio. A distanza di qualche giorno, nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Step on Football', l'ex biancoceleste dopo aver ricevuto l'ennesima critica è tornato sull'argomento per porre fine alla questione. Le sue parole: "Volevo spiegare in quel momento, non tanto quanto fossi tifoso laziale, ma da giocatore della Lazio che se la Roma fosse andata in finale di Champions avremmo vissuto a Formello due settimane veramente difficili con tanta pesantezza addosso. Tifavo Liverpool così come qualsiasi tifoso della Roma avrebbe tifato Bodo nel match contro la Lazio. Dinamiche che succedono quando c’è una rivalità bellissima, come quando si gioca Lazio - Roma. Una rivalità strepitosa che crea all’interno delle squadre la stessa rivalità che c’è tra i tifosi fuori. Se io fossi un tifoso sarei contento che anche i giocatori vivessero questa cosa, da giocatore lo fai solo per riconoscenza di quello che stai vivendo”.

