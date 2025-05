Lazio, il centrocampo segna poco: il dato che fa preoccupare

TUTTOmercatoWEB.com

Se l'attacco della Lazio non è stato poi così prolifico come ci si aspettava (e come si sperava), è intervenuta spesso la difesa a sistemare le cose. Basti pensare ai gol di Marusic, a quelli di Romagnoli, ma perché i centrocampisti non sono poi così prolifici? Come riporta l'edizione odierna del Messaggero infatti, con un attacco e una difesa che hanno raggiunto la doppia cifra, fa riflettere il fatto che dalla mediana sono arrivate in totale 7 reti.

Un gol e cinque assist fin qui per Guendouzi, zero gol e quattro assist per Rovella, prendendo in considerazione solo la coppia titolarissima. Per Vecino un solo centro, anche a causa di un lungo stop per problemi fisici. Sorprende invece il dato riguardante Dele Bashiru: 5 i timbri del nigeriano fin qui, uno solo quando ha giocato da mediano, gli altri da trequartista.

Se si considera solo il rendimento in campionato, quello della Lazio è il centrocampo meno prolifico tra le big italiane. Peggio dellas quadra di Baroni hanno fatto Empoli (4), Monza (2) e Lecce (0).

