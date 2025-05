Lazio, il reparto arretrato è tutto in discussione: il punto sui terzini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo i dubbi su Tavares, che è pronto ad essere riscattato ma con il futuro ancora incerto. Anche gli altri terzini sono in discussione, su tutti Luca Pellegrini: il difensore verrà riscattato per 4 milioni dalla Juventus, come da obbligo, ma il club è pronto a cederlo a causa del caso di gennaio e lo stipendio da 2,4 milioni annui. Se partiranno entrambi, dunque, in estate serviranno due innesti per la fascia sinistra.

A destra, la situazione non è più stabile. Come spiega il Corriere dello Sport, Marusic, in scadenza 2026, attende un rinnovo formale con adeguamento: l’accordo era vicino a marzo, ma è ancora tutto fermo e il montenegrino starebbe valutando anche l’ipotesi di liberarsi all'estero con l’articolo 17 FIFA. Anche Lazzari resta tra i nomi sacrificabili: se arriveranno offerte, verranno valutate.

