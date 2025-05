Milan, Joao Felix: "L'Europa League è un traguardo da raggiungere"

Niente Champions League per il Milan l'anno prossimo. Non c'è ancora la certezza matematica, ma poco ci manca. Il Milan, da club storico quale è, deve comunque ambire a giocare in Europa. Lo sa bene Joao Felix che, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. dopo aver raccontato del rammarico per il mancato raggiungimento del quarto posto, ha spiegato come l'obiettivo del diavolo sia l'Europa League. Ecco di seguito le sue parole: "È un traguardo da raggiungere perché il Milan deve giocare in Europa. Questo lo sappiamo tutti bene e giorno dopo giorno ci prepariamo alla finale. Senza però dimenticare che prima ci sono altri due incontri e che vogliamo far bene già lunedì a Genova".

