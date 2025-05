Lazio | Tutto pronto per il riscatto di Tavares, ma il futuro resta in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares resta un caso delicato in casa Lazio. Tra infortuni a ripetizione e fragilità emotive, il portoghese non trova continuità. L’ultimo stop è il settimo da inizio stagione e la società non ha ancora fornito tempi certi per il rientro. Baroni ha provato a rassicurare: “Sta recuperando, è importante, lo aspettiamo”. Si ipotizzava un ritorno con la Juventus il 10 maggio, ma tutto dipenderà dalla ripresa degli allenamenti personalizzati.

Intanto, come racconta il Corriere dello Sport, la Lazio ha avviato i contatti con l’Arsenal per riscattarlo a titolo definitivo per 5 milioni, sfruttando la finestra extra di mercato dal 1 al 10 giugno. Ma il futuro del giocatore resta incerto: il talento non si discute, ma le sue fragilità pesano. Se dovessero arrivare offerte dalla Premier, con Fulham ed Everton che si sono mosse, saranno prese in considerazione.

L'edizione odierna del Mesaggero riporta inoltre di un incontro tra il ds Fabiani e il presidente Lotito tenutosi ieri a Formello proprio per discutere su alcune tematiche di mercato. Tavares è valutato intorno ai 35-40 milioni, all'incirca lo stesso prezzo di Rovella. Un po' più alte invece le quotazioni di Guendouzi, Isaksen e Gila, nel caso in cui dovessero arrivare per loro sondaggi.

