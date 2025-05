Lazio, Dele-Bashiru convince e poi delude: come finirà questa stagione?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una stagione strana quella di Dele Bashiru. La società ha puntato su di lui, ma il suo rendimento è altalenante. Ha alternato buone prestazioni a giornate "no", con Baroni che spesso ha preferito altre soluzioni sia per la formazione titolare che a gara in corso.

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Fisayo aveva messo in campo un'ottima prestazione contro l'Atalanta, per poi però fare un passo indietro nel derby contro la Roma. Dopo la stracittadina è di nuovo scomparso, restando in panchina contro Genoa e Parma. La Lazio lo ha acquistato dall'Hatayaspor per 2 milioni di euro dandogli così la possibilità di giocare in un campionato di alto livello: per lui un quadriennale da 1,5 milioni netti a stagione.

Finora, tra campionato e coppe, è arrivato a 5 gol e 3 assist in 28 presenze complessive (spalmate su 1460 minuti), un bottino veramente scarno per chi vuole mettersi in luce e sfruttare un'occasione importante come questa. Chissà, se da qui a fine campionato, avrà altre possibilità di farsi vedere.

