Juve, novità dall’infermeria: le ultime in vista di Bologna e Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità dall’infermeria in casa Juventus, a qualche giorno dal big match col Bologna. Nella seduta mattutina di oggi, Tudor ha riaccolto in gruppo, seppur parzialmente, Dusan Vlahovic. Il serbo ha rimediato un infortunio nella gara col Parma che l’ha costretto a saltare la sfida col Monza, disputata nell’ultimo turno. Il tecnico croato spera di riaverlo in panchina per la trasferta al Dall’Ara. Ancora differenziato per Koopmeiners e lavoro in palestra, come da programma, per Conceicao.

