RIVIVI DIRETTA - Genoa - Lazio 0-2, al Ferraris la decidono Castellanos e Dia

Serie A Enilive | 33ª giornata

Mercoledì 23 aprile 2025, ore 18:30

Stadio Luigi Ferraris, Genova

GENOA - LAZIO 0-2: 32' Castellanos (L), 65' Dia (L)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin (68' Ahanor); Frendrup, Masini (80' Ekhator); Norton-Cuffy (80' Sabelli), Vitinha (61' Venturino), Thorsby; Pinamonti (68' Messias). A disp.: Siegrist, Sommariva, Bani, Zanoli, Barbini, Badelj, Kassa, Nuredini. All.: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari (45' Pedro), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (69' Belahyane) ; Marusic, Dia (69' Vecino), Zaccagni (89' Hysaj); Castellanos (89' Noslin). A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic, Tchaouna. All.: Baroni.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Di Gioia - Moro; IV Uomo: Cosso; VAR: Paterna; AVAR: Fabbri.

Ammoniti: 48' Rovella (L), 51' Pinamonti, 80' De Winter (G), 85' Sabelli (G)

Espulsi: 22' Otoa (G), 73' Belahyane (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina qui la sfida.

90'+1' Conclusione di Frendrup dal limite dell'area, il cross è troppo alto e la palla finisce in tribuna.

90' Comunicato ora l'extra-time: saranno 4' di recupero.

89' Sostituzione Lazio: fuori Zaccagni e Castellanos, entrano Hysaj e Noslin.

86' Pellegrini alla battuta, palla morbida in area che viene allontanata da Ahanor.

85' Fallo di Sabelli su Castellanos, il giocatore del Genoa si prende l'ammonizione e regala un calcio di punizione alla Lazio.

83' Castellanos per Pedro che si gira a memoria per Guendouzi, ma i due non s'intendono.

80' Doppia sostituzione per Vieira: fuori Norton-Cuffy e Masini, dentro Sabelli e Ekhator.

80' Ammonito De Winter per aver commesso un fallo su Castellanos.

79' Messias, imbucata per Thorsby. Grande chiusura di Zaccagni che allontana il pericolo.

77' Venturino, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prova la conclusione ma Gila allontana.

76' Prova a tornare in partita il Genoa, buono l'intervento di Gila in copertura sull'aversario.

73' Ayroldi viene richiamato al Var e dopo aver rivisto l'azione ritorna sui suoi passi, non è più giallo ma rosso. Dura pochissimo la partita di Belahyane.

71' Entrato da pochissimo, Belahyane si prende il giallo per un intervento duro su Thorsby.

69' Doppio cambio per Baroni: fuori Dia e Rovella, dentro Vecino e Belahyane.

68' Sostituzione Genoa: fuori Pinamonti e Martin, dentro Ahanor e Messias.

67' Pellegrini, servito da Pedro, va al cross morbido nel centro area. De Winter respinge.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Sull'imbucata di Rovella arriva la diagonale di Dia che spiazza Leali e porta ancora avanti la Lazio.

61' Sostituzione per il Genoa: esce Vitinha, entra Venturino.

60' Vitinha dalla bandierina, Vasquez stacca su Guendouzi e di testa prova a metterla in rete. Mandas dice ancora 'no'.

58' Grande azione della Lazio che accelera nel momento giusto con Pellegrini che mette una buona palla sul secondo palo, Rovella la manca di pochissimo.

57' Imposta De Winter, Thorsby cerca la girata per Pinamonti ma non ci riesce. Riparte la Lazio.

53' Assist perfetto di Martin per Thosrby, assist perfetto ma il norvegese non impatta bene e spreca un'occasione.

51' Pinamonti commette fallo e viene ammonito.

50' Rovella cerca l'imbucata, la palla non passa per la copertura di De Winter.

47' Guendouzi per Pellegrini che prova il cross basso in area a cercare Castellanos, ma c'è l'anticipo di Vasquez che allontana.

46' Fischia Ayroldi: inizia la ripresa!

PRIMO TEMPO

45'+8' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+8' Calcio di punizione per la Lazio, Zaccagni alla battuta. Pinamonti allontana.

45'+3' Ammonito Rovella per aver giocato indietro il pallone dopo il fischio, per l'arbitro un segno di stizza.

45'+2' Martin alla battuta, calcia sul secondo palo ma Marusic allontana. Vitinha prova il cross, ma viene deviato.

45'+1' Rovella commette fallo su Frendrup, il Genoa conquista punizione da posizione interessante.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 8' di recupero.

45' Sostituzione Lazio: fuori Lazzari, dentro Pedro.

43' Lazzari e Dia a terra, il terzino alza bandiera bianca e chiede il cambio alla panchina.

41' Marusic per Dia, interviene De Winter. La palla resta in gioco, arriva Guendouzi che calcia bene la conclusione ma non trova la porta.

39' Dia col sinistro, tiro centrale. Facile intervenire per Leali.

39' Romagnoli in anticipo su Pinamonti, può ripartire la Lazio.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Castellanos in acrobazia, servito da Pellegrini, la infila alle spalle di Leali e sblocca la gara.

31' Lazio ancora in zona offensiva, Castellanos carica il tiro ma è troppo centrale e di facile lettura per il portiere del Genoa.

30' Lazzari scivola col piede d'appoggio ma riesce a trovare la traiettoria pericolosa, Leali ci mette i guantoni.

28' Frendurp col sinistro dalla distanza, ma non centra la porta.

27' Conclusione di Guendouzi che chiama in causa Leali, il Genoa può ripartire.

26' Rovella, cross sul secondo palo a cercare Dia. C'è la deviazione di Thorsby. Ancora angolo per la Lazio.

24' La Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, ma non riesce a sfruttare l'occasione per arrivare in porta.

22' Zaccagni prende il tempo a Otoa che lo arpiona commettendo fallo, Ayroldi estrae il rosso diretto.

21' Riparte il gioco, si riprende il match al Ferraris.

16' Gioco fermo, il lancio di fumogeni in campo da parte della Gradinata Nord sta creando scompiglio. La visibilità è notevolmente ridotta. Ayroldi a colloquio prima con Baroni e poi con Guendouzi e Rovella.

15' Martin, da calcio piazzato, va col sinistro direttamente in porta. C'è la parata di Mandas.

13' Scivola Guendouzi che perde palla, Pinamonti ne approfitta e calcia la conclusione. Ancora provvidenziale Mandas che legge il tiro e gli chiude il palo.

10' Prima grande occasione per il Genoa! Pinamonti elude la pressione della Lazio e prova la conclusione, la diagonale viene respinta da Mandas.

7' Palla lunga di Mandas a cercare Castellanos, c'è De Winter a disturbare. Si alza poi la bandierina dell'assistente, c'è fuorigioco.

5' Ancora pressione della Lazio che conquista un altro angolo. Zaccagni dalla bandierina, calcia sul primo palo ma Pinamonti allontana.

4' Zaccagni dalla bandierina, cross in area che intercetta Guendouzi. Il Genoa riesce a liberare in qualche modo, ma la palla resta in gioco e Rovella prova la conclusione ma non centra la porta.

3' Sulla pressione avversaria Frendrup è costretto a tornare da Leali, ma i due non s'intendono e il pallone termina sul fondo. La Lazio guadagna il primo corner.

2' Thorsby guadagna il primo corner del match. Martin si presenta dalla bandierina, prova a giocarla dentro ma la Lazio riesce a liberare.

1' Il primo pallone della gara viene giocato dal Genoa.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match al Ferraris!

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Genoa - Lazio, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. I biancocelesti tornano in campo dopo il pareggio nel derby in campionato e l’eliminazione ai quarti di Europa League, sarà una gara delicata che in palio mette punti preziosi per la corsa all’Europa. Appuntamento col calcio d’inizio alle 18:30.

