Serie A | Empoli - Lazio, le voci che racconteranno la sfida su Dazn

Il pareggio ottenuto all'ultimo contro il Parma, grazie a una doppietta di Pedro, va strettissimo alla Lazio che è chiamata a vincere per poter riprendere la corsa verso la Champions. Ogni singolo punto, da qui alla fine, sarà determinante per il raggiungimento dell'obiettivo e i biancocelesti dovranno fare attenzione a non lasciarsene sfuggire qualcuno. L'occasione per rifarsi, dopo il risultato deludente ottenuto nell'ultimo turno, si presenta al Castellani contro l'Empoli. Il match è in programma domenica alle 12:30, sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e sarà raccontato dalle voci di Luca Farina e Marco Parolo per il commento tecnico.

