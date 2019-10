Lazio, Immobile incide più di Lewandowski: il 56% dei gol porta la sua firma

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, VIA ALLA PREPARAZIONE ANTI-CELTIC: LAZZARI È RIENTRATO FORMELLO - Primo allenamento anti-Celtic a ranghi completi. Ieri mattina la seduta di scarico con la rosa divisa in due, oggi pomeriggio un gruppo unico per dare il via alla preparazione in vista della sfida di Glasgow. Dove ci sarà Lazzari, fermato durante il... FORMELLO - Primo allenamento anti-Celtic a ranghi completi. Ieri mattina la seduta di scarico con la rosa divisa in due, oggi pomeriggio un gruppo unico per dare il via alla preparazione in vista della sfida di Glasgow. Dove ci sarà Lazzari, fermato durante il... WEBTV LAZIO - ATALANTA, L'ARBITRO DEL MATCH: PRECEDENTI IN (QUASI) TOTALE EQUILIBRIO L'A.I.A. ha reso noti i nominativi di arbitri di campo e Var che dirigeranno l'8° turno di Serie A. Ecco l'arbitro di Lazio - Atalanta. L'A.I.A. ha reso noti i nominativi di arbitri di campo e Var che dirigeranno l'8° turno di Serie A. Ecco l'arbitro di Lazio - Atalanta. VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, IN TURCHIA SICURI: "FENERBAHCE ANCORA SU DURMISI" Il Fenerbahce non molla Riza Durmisi. Secondo i media turchi, il club di Istanbul è pronto ad un nuovo assalto a gennaio, quando si aprirà di nuovo il calciomercato. Già in estate l'accordo, in prestito secco, sembrava ad un passo. In realtà... Il Fenerbahce non molla Riza Durmisi. Secondo i media turchi, il club di Istanbul è pronto ad un nuovo assalto a gennaio, quando si aprirà di nuovo il calciomercato. Già in estate l'accordo, in prestito secco, sembrava ad un passo. In realtà...