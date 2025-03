Lazio, Marchetti e l'aneddoto su Klose: "Giocavamo contro il Napoli e lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, è stato ospire del podcast 'Calcio Selvaggio'. Tra i vari temi trattati, Marchetti ha raccontato un aneddoto che risale a Napoli - Lazio del 2015. In particolare, il portiere sottolinea il valore della figura di un campione come Miroslav Klose, ai tempi suo compagno di squadra. Ecco di seguito le sue parole:

"Napoli-Lazio, spareggio per andare in Champions. C'era Benitez in panchina, andiamo lì l'ultima giornata che se noi pareggiamo o vinciamo, andiamo al terzo posto, se perdiamo ci va il Napoli. Pioli aveva comunque come idea Djordjevic e Klose ha fatto un sacco di panchine quell'anno, reduce dalla vittoria del Mondiale nel 2014. Al settantesimo esce e entra Miro, noi stavamo soffrendo, alla fine abbiamo vinto. Perché quando entrano quei giocatori che fanno la differenza, il fuori classe, dà benzina a tutti, lo senti, lo vedi, entra e sei sicuro che la giocata non la sbaglia".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.