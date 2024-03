Lazio, Martini è duro: "Dimissioni Sarri? Una nostra sconfitta, perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non ha peli sulla lingua e va dritto in difesa dell'ex allenatore, Luigi Martini. Difensore di quella Lazio che nel 1974 conquistò il primo tricolore della sua storia, in questi anni da tifoso laziale si era legato particolarmente alla figura di Maurizio Sarri. Spesso nei suoi confronti sono state scritte o pronunciate parole al miele e oggi, che bisogna parlare delle sue dimissioni e del suo addio, la rabbia e la delusione prendono il sopravvento tra le righe del suo profilo Facebook:

"Ci vogliono due cose per vincere nel calcio, i migliori giocatori e un uomo di valore che li guidi. L’uomo di valore lo riconosci perché entra in punta di piedi nello spogliatoio, è leale con la società e rispetta i tifosi, tutti i tifosi, anche quelli che lo giudicano solo per i risultati. L’uomo di valore si prende responsabilità che sono di altri, lo fa in silenzio, senza pregiudizi, senza proclami e con la semplicità che é quella che ha un uomo libero. Io riconosco in Sarri un uomo così, l’unico allenatore che ha avuto parole commoventi nei confronti di Maestrelli. Sarri si è appassionato alla storia della nostra Lazio tanto da sperare di chiudere la sua storia con il calcio qui, Ie sue dimissioni sono una sconfitta anche per noi perché nel calcio chi ha uomini così se li tiene. Vincere, certo piace a tutti, ma la Lazio ha vinto due volte, la prima con giocatori fuori di testa, un'impresa unica e per fortuna irripetibile, la seconda con i soldi e la guida di una banca che ha comprato tutti i migliori giocatori per poi fuggire dalla voragine economica che avevano lasciato. Io con le dimissioni di Sarri sento di aver perso qualcuno di importante, e spero non ci siano banche o arabi interessati!! L’aquila imperiale non ci sta!!!".