Lazio-Verona, biancocelesti 'di nuovo a casa': gli scatti dall'Olimpico - FOTO

Manca poco più di un'ora al calcio d'inizio di Lazio-Verona, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Sfida importante per i biancocelesti, determinati a centrare la qualificazione in Europa per chiudere al meglio la stagione inizia non proprio bene. Di nuovo in casa, la squadra di Tudor dovrà dare il massimo per cercare di riscattare la delusione per il mancato raggiungimento della finale di Coppa Italia e per portare a casa l'intera posta in palio, preziosa per il raggiungimento dell'obiettivo. In attesa delle 20:45 la società ha condiviso, attravero i canali social ufficiali, alcuni scatti direttamente dallo stadio.

