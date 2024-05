Europa League, l'Atalanta inguaia l'Inter: c'entra Correa

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

L'Atalanta festeggia la storica qualificazione in finale di Europa League, con un 3-0 senza storia contro l'Olympique Marsiglia e questa sconfitta i francesi hanno detto addio alla possibilità di qualificarsi in Champions League, visto che non possono centrare questo obiettivo attraverso la Ligue 1. Una notizia che da lontano interessa anche l'Inter, visto che dal fischio finale della sfida del Gewiss Stadium è sfumato l'obbligo di riscatto del club francese per quel che riguarda Joaquin Correa.

L'attaccante argentino, passato ai transalpini nell'ultimo mercato estivo con la formula del prestito con obbligo condizionato, appunto, alla qualificazione alla massima competizione europea, tornerà dunque alla Pinetina al termine della stagione.

Un solo anno di contratto.

Difficile che l'ex Lazio possa restare alla corte di Simone Inzaghi, visto che il rapporto tra il calciatore e l'ambiente nerazzurro si è ormai rotto e non rientrerà certo nei piani dell'allenatore che lo aveva voluto fortemente in passato, e per questo motivo il suo addio è scontato, anche se l'Inter dovrà trovare una soluzione il prima possibile. Non potrà certo incassare una grande cifra dalla sua cessione, anche perché Correa tornerà a Milano avendo un solo anno di contratto, con il suo accordo in scadenza il 30 giugno 2025.