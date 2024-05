Serie A, al via la 36° giornata: chi scenderà in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Prende il via oggi la trentaseiesima giornata di Serie A con l'anticipo tra Frosinone e Inter. Il match è in programma alle 20:45 e si disputerà al Benito Stirpe. Big match per la salvezza, i ciociari affronteranno i campioni d'Italia con la speranza di strappare quanti più punti possibili e riuscire nell'impresa. La squadra di Di Francesco è in piena lotta per non retrocedere, attualmente sedicesima a quota 32 punti insieme all'Empoli che scenderà in campo domenica contro la Lazio all'Olimpico.

