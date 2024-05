ESCLUSIVA - Antonini (Pres. Trapani): "Lazio? Annata sfortunata". E sull'amichevole...

La Lazio tornerà sotto le Tre Cime di Lavaredo per preparare la prossima stagione, sarà la prima volta di Igor Tudor. Ieri è arrivata l'ufficialità con le date esatte del periodo che i biancocelesti trascorreranno a Auronzo di Cadore, ma il programma di lavoro e le eventuali amichevoli verranno definiti più in là. Nei mesi scorsi, ai microfoni di Radiosei, Valerio Antonini, grande tifoso laziale, aveva espresso il desiderio di vedere il suo Trapani confrontarsi con la sua squadra del cuore. I granata, reduci da una grande stagione in cui hanno conquistato la promozione in Serie C, dovrebbero svolgere il ritiro in una zona non molto distante da località che ospiterà i capitolini e per questo potrebbe non essere difficile organizzare il tutto. La nostra redazione, per avere qualche info in più, ha contattato il presidente del club siculo che ha affermato: "Stiamo aspettando delle comunicazioni, non è ancora ufficiale". Bisognerà dunque pazientare ancora un po'.

Poi, analizzando l'annata della aquile ha aggiunto: "È stata un’annata sfortunata, purtroppo tanti infortuni e gol presi all’ultimo. Basta vedere la corsa al sesto posto per la Champions League contro la Roma, sarebbe bastato che loro non vincessero a Udine e noi non pareggiassimo a Monza per essere a pari punti. Nel momento decisivo si è fatto male Gila che è il difensore più forte che abbiamo. Certamente Sarri di errori ne ha fatti troppi, se Lotito avesse cambiato a Gennaio allenatore probabilmente la stagione sarebbe ancora potuta essere ripresa. Anche se mai dire mai nello sport”.

“Tudor? È un ottimo motivatore, in questo momento c’era bisogno di un allenatore che scuotesse l’ambiente. Ci sono dei cambi che andranno fatti a giugno, è inevitabile. Penso che la società sappia cosa fare, il direttore è bravissimo e farà i cambi giusti al momento giusto. Immobile e Luis Alberto? Credo sia arrivato il momento per tutti e due di cambiare aria. Quando si sta tanto tempo in una società arriva poi il momento di cambiare per trovare nuove motivazioni, anche per il bene della Lazio stessa”.

Infine, per concludere ha rivelato i grandi progetti per riportare in auge il Trapani: "Ci sono in ballo progetti molto importanti, la costruzione di una squadra che possa competere in Serie B. Stiamo lavorando per comprare i migliori giocatori sul mercato. La città si aspetta molto, sono convinto che abbiamo già una grande squadra che possa vincere il campionato e andare in Serie B il prossimo anno. Stiamo lavorando per la costruzione dello stadio, a breve annunceremo la chiusura dei progetti e daremo anche una data di avvio dei lavori. Con lo stadio nuovo, che sarà da 25mila posti con un hotel, ristoranti e altre infrastrutture ad hoc che porteranno profitti, avremo anche l’opportunità di fare il salto di qualità. Abbiamo anche il basket n A2, ora in semifinale, se riuscissimo a vincere il campionato diventerò il primo presidente della storia a vincere due campionati”.

