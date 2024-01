Antonini (pres. Trapani): "Contatterò la Lazio per un'amichevole". E sul mercato...

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Valerio Antonini ha ribadito il suo amore per la Lazio e non solo. Il presidente del Trapani, inoltre, ha annunciato di aver organizzato il ritiro della propria squadra nei pressi di Auronzo di Cadore, con la speranza di riuscire a realizzare il sogno di un'amichevole con i biancocelesti. In conclusione, ha rivelato di aver adocchiato qualche giovane della Primavera come obiettivo di mercato per rinforzare la sua rosa. Queste le parole: "La Lazio è come una costola per me, noi laziali siamo pochi ma buoni. Quelli che resteranno sempre attaccati alla propria squadra, pure se le cose dovessero andare male. Come vivono qui la mia lazialità? Non c’è rivalità, sono stato onesto con i miei sentimenti. Il Trapani è la mia squadra, qui ho la mia vita e la mia attività. Il legame qui diventerà sempre più forte”.

“Fabiani? L’ho conosciuto per telefono. Persona per bene e preparatissima. Se vedete gli acquisti che ha fatto la Lazio quest’anno sono tutti funzionali. Se ho pensato di pescare in Primavera? Si, ma per il prossimo anno chiaramente. Nome? Ho visto giocare la Lazio Primavera più volte. Sta andando benissimo, i ragazzi vanno spesso in prima squadra e stanno andando molto bene. È una squadra importante, con valori altrettanti importanti. Tra attaccanti e centrocampisti ci sono profili interessanti che tra qualche anno possono giocare. Gonzalez? Lui potrebbe fare la differenza. Ne abbiamo identificati tre/quattro, cercheremo di presentare qualche offerta".

"Stiamo organizzando il ritiro del Trapani vicinissimo a Auronzo e sarebbe un sogno poter fare poi un’amichevole questa estate. Una volta che abbiamo chiuso il ritiro contatteremo gli organizzatori della Lazio e il presidente Lotito. L’idea di poter giocare contro la mia squadra è la realizzazione di un sogno, compatibilmente con gli impegni della Lazio".

