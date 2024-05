Roma, la prima pagina del Corriere titola: “Questa è sfiga”

RASSEGNA STAMPA - Il sogno della Roma è svanito sul più bello, l’ha mandato in frantumi Mancini. Sarà il Bayer Leverkusen a giocarsi la finale dell’Europa League insieme all’Atalanta. Il difensore, anche questa volta così come lo scorso anno, si è preso la scena sia sui social sia sulle prime pagine dei quotidiani. “Questa è sfiga” titola il Corriere dello Sport, sotto l’immagine del giallorosso sdraiato a terra con le mani in faccia in segno di disperazione.

