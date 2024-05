Lazio, Immobile e Luis Alberto vogliono chiudere in bellezza. E il mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Odi et amo. Immobile e Luis Alberto, in questa stagione, sono passati dall’essere uomini simbolo di questa Lazio a due estranei pronti a dire addio senza problemi. Entrambi, seppur in momenti diversi, hanno manifestato la volontà di andare via, scemata poi col passare del tempo. In Italia e in Europa non sono arrivati segnali, l’unica che può tentarli è l’Arabia. Ma non ci sono assalti, al momento. Tutti e due, con le ultime prestazioni, stanno dimostrando di essere ancora qualcuno per questa squadra e che, soprattutto, possono dare ancora qualcosa in questa corsa pazza all'Europa. Il gol a Monza, sottolinea il Corriere dello Sport, ha risvegliato il capitano, dandogli sicuramente una spinta positiva per poter terminare questa stagione in modo sereno. È fermo a quota 7 reti, ma ci sono ancora tre partite da giocare e la possibilità di chiudere in doppia cifra c’è ancora. Così, Il pensiero di restare è più attuale del pensiero di partire.

Gli echi di mercato rimbombano intorno allo spagnolo, smentiti però dall’agenzia che lo segue. Non ci sono proposte ufficiali, ma non si esclude che possano arrivare. Il mercato ancora non ha aperto. Il caso esploso dopo la gara con la Salernitana, le sue dichiarazioni sono state molto pesanti, è rientrato. La reazione dopo il gol a Genova ha dimostrato tutto il contrario di ciò che aveva sostenuto. L’unica certezza è che continuerà a fare i capricci senza però perdere quel tocco magico che gli ha permesso di confezionare una rete e due assist nelle ultime partite. L’idea di dire addio è ora meno forte, ma qualora dovessero arrivare offerte verrebbero prese in considerazione. Il cartellino e l’ingaggio lo rendono ancor più prezioso, non tutti lo possono avere e ‘costringono’ la Lazio a essere a sua disposizione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE