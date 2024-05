Italia, Spalletti: "Dalle batoste si rinasce. Con le big ce la giochiamo"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di un mese e poi si alzerà il sipario sugli Europei di Germania. In merito il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Possiamo giocarcela con le big, ma c’è ancora del lavoro da fare. Ciò che abbiamo dimostrato finora non è sufficiente. Le qualità tecniche e umane però non ci mancano. E’ importante indossare con orgoglio e dignità la maglia della Nazionale, che è quella più importante del mondo, e ripartire dalle sconfitte passate. La vittoria è bella ma può diventare un vizio, mentre dalle batoste si rinasce".

"Ai miei calciatori dico che davanti allo spogliatoio c’è un salvadanaio virtuale dove ognuno mette ciò che ha e può dare. E’ fondamentale essere connessi tra di noi sulla stessa lunghezza d’onda e motivarci a vicenda. I giorni più importanti saranno quelli che trascorreremo insieme prima della partenza", ha concluso l'allenatore.