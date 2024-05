Bayer Leverkusen, Stanisic: "Siamo stati migliori. Passare il turno così..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si interrompe in semifinale, a un passo dal sogno, il cammino della Roma in Europa League. Il Bayer Leverkusen ha strappato il pass per la finale, aiutato dall'autogol di Mancini. Al termine della gara, Josip Stanisic ha parlato ai microfoni di RTL analizzando così i 90': "Sicuramente è uno dei più grandi momenti della mia carriera. Penso che siamo stati chiaramente la squadra migliore. Eravamo sotto 2-0 e non sapevamo nemmeno come... Penso che comunque si sia mostrato cos'è questa squadra con la rimonta fino al 2-2 finale. Alla fine comunque non ci sarebbe importato perdere, bastava passare il turno. Ma farlo così è ancora meglio".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE