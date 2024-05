Lazio, Rovella 'non molla': la promessa fatta ai tifosi

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina domenica e con lei la sfida con l’Empoli, l’appuntamento all’Olimpico col calcio d’inizio è alle 12:30. Una gara importante in un giorno che lo è altrettanto. I biancocelesti dovranno dare il massimo per cercare di raggiungere la qualificazione in Europa, dopo aver visto sfumare il sogno Champions. Valutazioni in corso per chi scenderà in campo, Tudor sta seguendo attentamente la preparazione dei suoi e scioglierà ogni dubbio prima della gara. Spera di avere qualche chance Rovella che, complice la pubalgia, è finito ai margini del progetto con l’arrivo del croato. Il centrocampista però non si arrende e soprattutto non ha dubbi sul suo futuro. Fuori Formello, riporta Il Messaggero, il biancoceleste ha incontrato alcuni tifosi e ha fatto loro una promessa: “Resto”.

