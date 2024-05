Serie A, sei in Champions e nove in Europa? Tutte le combinazioni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Atalanta e Fiorentina hanno staccato i pass per le finali di Europa e Conference League. Anche grazie a loro l'Italia è già certa di avere un posto in più nella prossima Champions League, ma non è finita qui perché le cose potrebbero migliorare ancora. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio tutte len ipotesi partendo dal fatto che al massimo saranno nove le squadre totali con cinque in Champions. L'ipotesi più negativa vede due finaliste e zero coppe. Uno scenario terribilmente simile a quello della stagione passata. In questo caso qualifichiamo otto squadre in Europa. In dettaglio (5+2+1): cinque in Champions (la quinta del campionato, oggi l’Atalanta, entra per il ranking); due in Europa League (Roma 6° e Lazio 7°); una in Conference (Napoli 8°). Le italiane diventano sei solo in caso di successo dell'Atalanta che deve arrivare quinta sesta o settima (non quarta). In Champions ne iscriviamo sei perché l’Atalanta prende il posto da detentrice della Euroleague e la Roma entra grazie al ranking. Una in Europa League: Lazio. Una in Conference: Napoli. Schematicamente: 6+1+1.

Altra opzione porta a nove italiane in Europa, ma cinque in Champions. La Fiorentina vince la Conference e l'Atalanta perde. La viola ora è al 9° posto, quindi fuori da tutto, e vincendo si aggiunge in Europa League con Roma e Lazio. Il Napoli sempre in Conference. L'ipotesi migliore vede le vittorie di Atalanta e Fiorentina nelle finali. Questa grazia improvvisa si tradurrebbe in nove squadre nelle coppe ’24-25, con una distribuzione ottimale: sei in Champions, due in Europa League (Lazio e Fiorentina come campione di Conference League), una in Conference (Napoli). Risultato: 6+2+1. Sempre a patto che l'Atalanta arrivi quinta e sesta, ma non quarta perché in quel caso non ci sarebbe lo slittamento del posto per ranking e le squadre in Champions resterebbero cinque.