Lazio, Provedel da horror: è il peggior portiere del campionato in un dato

Un inizio da protagonista, costretto in corsa a guardare i propri compagni dalla panchina. La stagione di Provedel ha vissuto una parabola discendente, motivata da prestazioni altalenanti e dall'ascesa del suo 'rivale' Mandas, il quale si è conquistato a suon di prestazioni la titolarità. Non è solo per le prestazioni negative, aspetto che chiunque potrebbe notare con i propri occhi, ma anche i dati hanno dato ragione a Baroni: secondo i dati StatsBomb, riportati da L'Ultimo Uomo, Provedel è il peggior portiere del campionato nella classifica "PsxG Underperformer".

Essa rivela le prestazioni dei portieri che, sulla base delle loro parate, hanno superato o meno le aspettative previste dalle statistiche psxG, ovvero se hanno effettuato un numero di parate superiore o inferiore a quello che le statistiche suggerivano. Nel suo caso, Provedel si trova all'ultimo posto con un -30,7%, vale a dire che ha subito più gol di quanto avrebbe dovuto. Il distacco dalla penultima posizione, occupata da Meret, è di ben otto punti percentuali.

